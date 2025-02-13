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Бенефис Трубина. Монако – Бенфика 0:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Португальский клуб в выигрышном положении

Бенефис Трубина. Монако – Бенфика 0:1. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бенфика" во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов встречалась с "Монако".

Португальский клуб доминировал во Франции. Футболисты "Монако" били по воротам, трижды ударили в створ - Трубин их достойно защищал. Гости же наоборот атаковали и нанесли 6 ударов в створ.

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Всё решил гол Вангелиса Павлидиса. "Монако" тоже лидировали, но только по жёлтым карточкам. Три футболиста пропустят ответный матч. У португальцев не сыграет лишь Флорентину.

Ответный поединок в Португалии состоится 18 февраля и "Бенфика" подходит к нему в выигрышном положении.

Лига Чемпионов. Монако. "Луи II".

Монако – Бенфика 0:1

Гол: Павлидис (48)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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