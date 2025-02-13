Бенефис Трубина. Монако – Бенфика 0:1. Видеообзор матча
Португальский клуб в выигрышном положении
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бенфика" во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов встречалась с "Монако".
Португальский клуб доминировал во Франции. Футболисты "Монако" били по воротам, трижды ударили в створ - Трубин их достойно защищал. Гости же наоборот атаковали и нанесли 6 ударов в створ.
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Всё решил гол Вангелиса Павлидиса. "Монако" тоже лидировали, но только по жёлтым карточкам. Три футболиста пропустят ответный матч. У португальцев не сыграет лишь Флорентину.
Ответный поединок в Португалии состоится 18 февраля и "Бенфика" подходит к нему в выигрышном положении.
Лига Чемпионов. Монако. "Луи II".
Монако – Бенфика 0:1
Гол: Павлидис (48)
Видеообзор матча:
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