АПЛ. Лестер - Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Арсенал" одерживает непростую победу над "Лестером" в очередном туре АПЛ. Невыразительный первый тайм принес ожидаемые нули на табло. Первый острый момент команда Артеты создала лишь спустя час игры.

В конце концов забрать 3 очка удалось благодаря дублю Мерино в конце матча. Полузащитник вышел на замену, заняв место нападающего. И это дало результат.

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кинг Пауэр Стэдиум2 (Лестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Лестер - Арсенал 0:2

Голы: Мерино 81, 87