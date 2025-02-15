АПЛ. Лестер - Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча
Спаситель Мерино
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" одерживает непростую победу над "Лестером" в очередном туре АПЛ. Невыразительный первый тайм принес ожидаемые нули на табло. Первый острый момент команда Артеты создала лишь спустя час игры.
В конце концов забрать 3 очка удалось благодаря дублю Мерино в конце матча. Полузащитник вышел на замену, заняв место нападающего. И это дало результат.
Английская Премьер-лига, 25 тур
"Кинг Пауэр Стэдиум2 (Лестер)
Главный арбитр: Сэмюэль Берротт
Лестер - Арсенал 0:2
Голы: Мерино 81, 87
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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