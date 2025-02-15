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АПЛ. Лестер - Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Спаситель Мерино

АПЛ. Лестер - Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" одерживает непростую победу над "Лестером" в очередном туре АПЛ. Невыразительный первый тайм принес ожидаемые нули на табло. Первый острый момент команда Артеты создала лишь спустя час игры.

В конце концов забрать 3 очка удалось благодаря дублю Мерино в конце матча. Полузащитник вышел на замену, заняв место нападающего. И это дало результат.

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кинг Пауэр Стэдиум2 (Лестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Лестер - Арсенал 0:2

Голы: Мерино 81, 87

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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