Примера. Осасуна - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
Снова потеря очков от мадридцев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" теряет очки в Ла Лиге в третьем матче подряд. В 24-м туре действующему чемпиону достойный бой дала "Осасуна".
Казалось, все идет по плану "Реала". На 15-й минуте Мбаппе забил свой очередной гол. Однако удаление Беллингема в конце первого тайма не позволило расслабиться. Как следствие - Будимир сравнял счет после перерыва, добыв для "Осасуны" зачетный балл.
24-й тур Примеры
Памплона. "Эстадио Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал“ 1:1
Голы: Будимир, 58 (пен.) - Мбаппе, 15
Удаление: Беллингем, 39.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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