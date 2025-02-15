  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Ла Лига. Атлетико - Сельта 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Ла Лига. Атлетико - Сельта 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Удаление испортило планы

Ла Лига. Атлетико - Сельта 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико", вслед за "Реалом“, теряет очки в 24-м туре Примеры. Удаление Барриоса на 7-й минуте серьезно повлияло на ход игры.

"Сельта" была даже ближе к победе, если оценивать общую картину увиденного. На 68-й минуте Яспас реализовал пенальти. Однако мадридцы забрали одно очко благодаря позднему голу Серлота.

Примера. 24-й тур

Атлетико - Сельта 1:1

Голы: Серлот, 82 - Аспас, 67 (пен)

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Байер - Бавария 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Примера. Осасуна - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Лестер - Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости