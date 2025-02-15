Ла Лига. Атлетико - Сельта 1:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико", вслед за "Реалом“, теряет очки в 24-м туре Примеры. Удаление Барриоса на 7-й минуте серьезно повлияло на ход игры.

"Сельта" была даже ближе к победе, если оценивать общую картину увиденного. На 68-й минуте Яспас реализовал пенальти. Однако мадридцы забрали одно очко благодаря позднему голу Серлота.

Примера. 24-й тур

Атлетико - Сельта 1:1

Голы: Серлот, 82 - Аспас, 67 (пен)