Ла Лига. Атлетико - Сельта 1:1. Видео голов и обзор матча
Удаление испортило планы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико", вслед за "Реалом“, теряет очки в 24-м туре Примеры. Удаление Барриоса на 7-й минуте серьезно повлияло на ход игры.
"Сельта" была даже ближе к победе, если оценивать общую картину увиденного. На 68-й минуте Яспас реализовал пенальти. Однако мадридцы забрали одно очко благодаря позднему голу Серлота.
Примера. 24-й тур
Атлетико - Сельта 1:1
Голы: Серлот, 82 - Аспас, 67 (пен)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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