Бундеслига. Байер - Бавария 0:0. Видеообзор матча
Мюнхенцы отоборонялись
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч 22-го тура Бундеслиги завершился безголевой ничьей. "Байер" полностью переиграл "Баварию“ по количеству созданной госторы у ворот, но забить не сумел.
Примечательно, что леверкузенцы нанесли 15 ударов (3 в створ), а мюнхенцы сподобились лишь на 2 выстрела (0 в створ). Благодаря удержанной ничьей, "Бавария" (1-е место) сохраняет отрыв от "Байера" (2-е место) в +8 очков.
Бундеслига. 22-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Бавария 0:0
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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