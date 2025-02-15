Бундеслига. Байер - Бавария 0:0. Видеообзор матча

Центральный матч 22-го тура Бундеслиги завершился безголевой ничьей. "Байер" полностью переиграл "Баварию“ по количеству созданной госторы у ворот, но забить не сумел.

Примечательно, что леверкузенцы нанесли 15 ударов (3 в створ), а мюнхенцы сподобились лишь на 2 выстрела (0 в створ). Благодаря удержанной ничьей, "Бавария" (1-е место) сохраняет отрыв от "Байера" (2-е место) в +8 очков.

Бундеслига. 22-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Бавария 0:0