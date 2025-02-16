АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видеообзор матча

В 25-м туре АПЛ состоялась встреча двух топовых клубов, но не топовых команд по состоянию на сегодня. В довольно равном матче "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед". Героем игры оказался Маддисон, который забил единственный гол.

"Шпоры" поднимаются на 12-е место, имея в активе 30 очков. А вот "красные дьяволы" опускаются на 15-ю позицию - у них 29 баллов. Огромная плотность в середине таблицы.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед“ 1:0

Гол: Маддисон (13)