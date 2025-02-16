Серия А. Парма - Рома 0:1. Видеообзор матча

Третью гостевую победу в Серии А одерживает "Рома". Во многом римлянам помогло численное преимущество с 31-й минуты. Довольно быстро после этого отличился Суле, и его гол стал единственным в матче.

Артем Довбик просидел всю игру на скамейке запасных. "Рома" занимает 9-е место в таблице. "Парма" - в зоне вылета, на 18-й строчке.

Серия А. 25-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома“ 0:1

Удаление: Леони 31 (прямая красная)

Гол: Суле 33