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Серия А. Парма - Рома 0:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Справились без Довбика

Серия А. Парма - Рома 0:1. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Третью гостевую победу в Серии А одерживает "Рома". Во многом римлянам помогло численное преимущество с 31-й минуты. Довольно быстро после этого отличился Суле, и его гол стал единственным в матче.

Артем Довбик просидел всю игру на скамейке запасных. "Рома" занимает 9-е место в таблице. "Парма" - в зоне вылета, на 18-й строчке.

Серия А. 25-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома“ 0:1

Удаление: Леони 31 (прямая красная)

Гол: Суле 33

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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