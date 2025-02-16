Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного

38-летний нападающий "Атлетику Минейру" Халк отметился бешеным голом в матче против "Томбенсе" (2:0). В общем, бразилец оформил в этой игре дубль со стандартов.

Сначала, на 58-й минуте, он реализовал пенальти. А вот на 66-й минуте Халк мощным ударом со штрафного с дальней дистанции удвоил счет.

???? "Se fizer daí, é golaço"



O @dandansportv quase profetizou este GOLAÇO de falta do Hulk.



Foi o segundo dele na vitória do Galo por 2 a 0 diante do Tombense, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. pic.twitter.com/S5jvqdAh3A — ge (@geglobo) February 15, 2025

В 2025-м году нападающий имеет в активе 6 матчей за "Атлетику Минейру", за которые он забил 7 голов.