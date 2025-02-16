  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного
В тренде

Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного

Видео (зарубеж)
Обновлено

Мастерство не потеряешь

Надо видеть. Халк забил в Бразилии сумасшедший гол со штрафного

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

38-летний нападающий "Атлетику Минейру" Халк отметился бешеным голом в матче против "Томбенсе" (2:0). В общем, бразилец оформил в этой игре дубль со стандартов.

Сначала, на 58-й минуте, он реализовал пенальти. А вот на 66-й минуте Халк мощным ударом со штрафного с дальней дистанции удвоил счет.

В 2025-м году нападающий имеет в активе 6 матчей за "Атлетику Минейру", за которые он забил 7 голов.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Парма - Рома 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Халк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости