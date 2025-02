Его не остановить. Антони забивает третий гол в третьем матче подряд

Нападающий "Бетиса" Антони отметился голом в третьем матче подряд. На 51-й минуте бразилец с лету, мощным ударом, прошил ворота "Реал Сосьедада".

"Бетис" громит соперника со счетом 3:0 в рамках 24-го тура Ла Лиги.

???????????? WHAT A GOAL FROM ANTONY WITH REAL BETIS! ????pic.twitter.com/8MfshbaCGR