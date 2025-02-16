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Его не остановить. Антони забивает третий гол в третьем матче подряд

Видео (зарубеж)

Да еще и какой

Его не остановить. Антони забивает третий гол в третьем матче подряд

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Бетиса" Антони отметился голом в третьем матче подряд. На 51-й минуте бразилец с лету, мощным ударом, прошил ворота "Реал Сосьедада".

"Бетис" громит соперника со счетом 3:0 в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Напомним, до этого Антони забил "Генту" в Лиге Европы и "Сельте" в Примере. В его активе 4 поединка и 3 гола за испанскую команду.

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Бетис (Севилья) Антони
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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