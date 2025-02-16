Его не остановить. Антони забивает третий гол в третьем матче подряд
Да еще и какой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Бетиса" Антони отметился голом в третьем матче подряд. На 51-й минуте бразилец с лету, мощным ударом, прошил ворота "Реал Сосьедада".
"Бетис" громит соперника со счетом 3:0 в рамках 24-го тура Ла Лиги.
???????????? WHAT A GOAL FROM ANTONY WITH REAL BETIS! ????pic.twitter.com/8MfshbaCGR— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 16, 2025
Напомним, до этого Антони забил "Генту" в Лиге Европы и "Сельте" в Примере. В его активе 4 поединка и 3 гола за испанскую команду.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- За полчаса стал лучшим за всех игроков соперника. Яремчук получил оценки за матч чемпионата Греции
- Аномальные суммы ставок. Комитет этики и честной игры заинтересовался матчем Первой лиги
- Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
- Примера. Осасуна - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Палкин объяснил, почему Шахтер должен быть регулярно в групповом этапе ЛЧ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000