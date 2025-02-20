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Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

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Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" принимал "Манчестер Сити" в ответном матче.

Хозяева быстро открыли счёт. На 4-й минуте Мбаппе отметился голом. В первом тайме француз оформил дубль и, казалось, поставил точку в выяснении победителя.

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Но это была точка с запятой, ведь Мбаппе оформил хет-трик на 61-й минуте. Английская команда в конце матча, благодаря усилиям новичков размочила счёт, но покинула поле Мадрида проигравшей команде и вылетевшей из Лиги Чемпионов.

"Реал" же проходит в 1/8 финала.

Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".

Реал – Манчестер Сити 3:1

Голы: Мбаппе (4, 33, 61) – Нико Гонсалес (90+2)

Видеообзор матча:

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 01:30
Стадо оленів-барсодрочерів затихарилось... дрочать по тихому в кущах...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 01:30
Стадо оленів-барсодрочерів затихарилось... дрочать по тихому в кущах...
Ответить
0
0

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