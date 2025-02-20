Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" принимал "Манчестер Сити" в ответном матче.
Хозяева быстро открыли счёт. На 4-й минуте Мбаппе отметился голом. В первом тайме француз оформил дубль и, казалось, поставил точку в выяснении победителя.
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Но это была точка с запятой, ведь Мбаппе оформил хет-трик на 61-й минуте. Английская команда в конце матча, благодаря усилиям новичков размочила счёт, но покинула поле Мадрида проигравшей команде и вылетевшей из Лиги Чемпионов.
"Реал" же проходит в 1/8 финала.
Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".
Реал – Манчестер Сити 3:1
Голы: Мбаппе (4, 33, 61) – Нико Гонсалес (90+2)
Видеообзор матча:
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