Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча

"Реал" принимал "Манчестер Сити" в ответном матче.

Хозяева быстро открыли счёт. На 4-й минуте Мбаппе отметился голом. В первом тайме француз оформил дубль и, казалось, поставил точку в выяснении победителя.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но это была точка с запятой, ведь Мбаппе оформил хет-трик на 61-й минуте. Английская команда в конце матча, благодаря усилиям новичков размочила счёт, но покинула поле Мадрида проигравшей команде и вылетевшей из Лиги Чемпионов.

"Реал" же проходит в 1/8 финала.

Лига Чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу".

Реал – Манчестер Сити 3:1

Голы: Мбаппе (4, 33, 61) – Нико Гонсалес (90+2)

Видеообзор матча: