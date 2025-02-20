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Нидерландцы сотворили сенсацию. ПСВ – Ювентус 3:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
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Третья итальянская команда вылетела из турнира

Нидерландцы сотворили сенсацию. ПСВ – Ювентус 3:1. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСВ" на домашнем поле принимал "Ювентус".

Голы зрители увидели во втором тайме, в котором и началось шоу продолжительностью в 20 минут. Открыл счёт Перишич. Итальянцы уступать не планировали и сравняли счёт спустя 10 минут. Отметился Веа.

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Сайбари на 74-й минуте вывел хозяев вперёд. Так "ПСВ" дошли до экстра-таймов, в которых забили гол и выбили "Ювентус" из турнира.

"Ювентус" вслед за "Аталантой" и "Миланом" вылетает из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов. Эйдховен. "Филипс".

ПСВ – Ювентус 3:1

Голы: Перишич (53), Сайбари (74), Фламинго (98) – Веа (63)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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