Нидерландцы сотворили сенсацию. ПСВ – Ювентус 3:1. Видеообзор матча
Третья итальянская команда вылетела из турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСВ" на домашнем поле принимал "Ювентус".
Голы зрители увидели во втором тайме, в котором и началось шоу продолжительностью в 20 минут. Открыл счёт Перишич. Итальянцы уступать не планировали и сравняли счёт спустя 10 минут. Отметился Веа.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Сайбари на 74-й минуте вывел хозяев вперёд. Так "ПСВ" дошли до экстра-таймов, в которых забили гол и выбили "Ювентус" из турнира.
"Ювентус" вслед за "Аталантой" и "Миланом" вылетает из Лиги Чемпионов
Лига Чемпионов. Эйдховен. "Филипс".
ПСВ – Ювентус 3:1
Голы: Перишич (53), Сайбари (74), Фламинго (98) – Веа (63)
Видеообзор матча:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"
- Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
- Его не остановить. Антони забивает третий гол в третьем матче подряд
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000