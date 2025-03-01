Топ-игра от Цыганкова и Эрреры. Жирона - Сельта 2:2. Видео голов и обзор матча
Но без победы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Жирона" сыграла вничью с "Сельтой“ в 26-м туре Ла Лиги. Украинский полузащитник Виктор Цыганков и его партнер Янгель Эррера отметились по голу и ассисту.
Команды продолжают находиться в середине турнирной таблицы. "Сельта" занимает 10-е место с 33-мя очками, "Жирона“ - на 12-й позиции с 32-мя баллами.
Ла Лига, 26-й тур
Жирона - Сельта 2:2
Голы: Цыганков (21), Эррера (68) - Лосада (36), Алонсо (пен, 51)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Магучих: Мы стояли, стоим и будем стоять
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000