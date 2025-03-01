Топ-игра от Цыганкова и Эрреры. Жирона - Сельта 2:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" сыграла вничью с "Сельтой“ в 26-м туре Ла Лиги. Украинский полузащитник Виктор Цыганков и его партнер Янгель Эррера отметились по голу и ассисту.

Команды продолжают находиться в середине турнирной таблицы. "Сельта" занимает 10-е место с 33-мя очками, "Жирона“ - на 12-й позиции с 32-мя баллами.

Ла Лига, 26-й тур

Жирона - Сельта 2:2

Голы: Цыганков (21), Эррера (68) - Лосада (36), Алонсо (пен, 51)