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Топ-игра от Цыганкова и Эрреры. Жирона - Сельта 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Но без победы

Топ-игра от Цыганкова и Эрреры. Жирона - Сельта 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" сыграла вничью с "Сельтой“ в 26-м туре Ла Лиги. Украинский полузащитник Виктор Цыганков и его партнер Янгель Эррера отметились по голу и ассисту.

Команды продолжают находиться в середине турнирной таблицы. "Сельта" занимает 10-е место с 33-мя очками, "Жирона“ - на 12-й позиции с 32-мя баллами.

Ла Лига, 26-й тур

Жирона - Сельта 2:2

Голы: Цыганков (21), Эррера (68) - Лосада (36), Алонсо (пен, 51)

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Сельта (Виго) Ла Лига Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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