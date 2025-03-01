Центральная игра тура. Айнтрахт - Байер 1:4. Видео голов и обзор матча

В центральной игре 24-го тура Бундеслиги сошлись "Айнтрахт" и "Байер". Команда Хаби Алонсо уверенно одолела оппонента и заработала важные 3 очка в борьбе за чемпионство.

"Байер" занимает второе место в турнирной таблице, имея 53 очка. До лидера "Баварии" - 8 баллов. "Айнтрахт" замыкает тройку лидеров с 42-мя очками.

Бундеслига. 24-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт - Байер 1:4

Голы: Экитике 37 - Телла 26, Мукиеле 29, Шик 33, Гарсия 62