Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
Гол Таловерова и мячи хозяев
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 1/8 финала "Манчестер Сити" выбивает "Плимут". Хозяева создали множество моментов (29 ударов), 3 из которых оказались голевыми.
Представитель Чемпионшипа сподобился лишь на 1 удар за весь матч. Что интересно, его удалось реализовать. Единственный гол "Плимута" забил украинский защитник Максим Таловеров.
Кубок Англии, 1/8 финала
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Крейг Поусон
"Манчестер Сити" - "Плимут Аргайл“ 3:1
Голы: О'Райлли 45+1, 76, де Брюйне 90 - Таловеров 38
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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