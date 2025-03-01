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Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Гол Таловерова и мячи хозяев

Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 1/8 финала "Манчестер Сити" выбивает "Плимут". Хозяева создали множество моментов (29 ударов), 3 из которых оказались голевыми.

Представитель Чемпионшипа сподобился лишь на 1 удар за весь матч. Что интересно, его удалось реализовать. Единственный гол "Плимута" забил украинский защитник Максим Таловеров.

Кубок Англии, 1/8 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Крейг Поусон

"Манчестер Сити" - "Плимут Аргайл“ 3:1

Голы: О'Райлли 45+1, 76, де Брюйне 90 - Таловеров 38

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Кубок Англии Манчестер Сити Плимут Аргайл
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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