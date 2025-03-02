Довбик принес победу. Рома - Комо 2:1. Видео голов и обзор матча
Камбэк
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" одержала четвертую подряд победу в Серии А. Сегодняшний матч против "Комо" складывался для римлян тяжело. После первого тайма - 0:1 в пользу гостей.
Но выход Салемакерса и Довбика во втором тайме изменили игру. Именно голы этих игроков принесли "Роме" победу. Их команда сейчас на 8-м месте в таблице. "Комо" - на 13-й строчке.
Серия А. 27-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Комо“ 2:1
Голы: Салемакерс 61, Довбик 76 - Да Кунья 44
Удаление: Кемпф 67 (вторая желтая)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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