Довбик принес победу. Рома - Комо 2:1. Видео голов и обзор матча

"Рома" одержала четвертую подряд победу в Серии А. Сегодняшний матч против "Комо" складывался для римлян тяжело. После первого тайма - 0:1 в пользу гостей.

Но выход Салемакерса и Довбика во втором тайме изменили игру. Именно голы этих игроков принесли "Роме" победу. Их команда сейчас на 8-м месте в таблице. "Комо" - на 13-й строчке.

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Комо“ 2:1

Голы: Салемакерс 61, Довбик 76 - Да Кунья 44

Удаление: Кемпф 67 (вторая желтая)