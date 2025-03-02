Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Горячее противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" в Кубке Англии подарило 2 гола, дополнительное время и серию пенальти. Первый тайм - за гостями, второй - за хозяевами.
А вот в «лотерее» судьба улыбнулась "Фулхэму". Героем матча стал голкипер Лено, который парировал удары Линделофа и Зиркзе. Его команда выходит в четвертьфинал Кубка.
Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эттвелл Стюарт
"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм“ 1:1 (пен.3:4)
Голы: Бесси (45+1) - Фернандеш (71)
Серия пенальти: Фернандеш, Далот, Каземиро, Линделоф (вратарь), Зиркзе (вратарь) - Хименес, Берге, Виллиан, Робинсон
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