Кубок Англии. Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

Горячее противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэма" в Кубке Англии подарило 2 гола, дополнительное время и серию пенальти. Первый тайм - за гостями, второй - за хозяевами.

А вот в «лотерее» судьба улыбнулась "Фулхэму". Героем матча стал голкипер Лено, который парировал удары Линделофа и Зиркзе. Его команда выходит в четвертьфинал Кубка.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эттвелл Стюарт

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм“ 1:1 (пен.3:4)

Голы: Бесси (45+1) - Фернандеш (71)

Серия пенальти: Фернандеш, Далот, Каземиро, Линделоф (вратарь), Зиркзе (вратарь) - Хименес, Берге, Виллиан, Робинсон