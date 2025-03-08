  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Центральная игру тура

АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В поединке за третью строчку АПЛ "Ноттингем" одолел "Манчестер Сити". Беззубая команда Гвардиолы мало сделала для гола. Неудивительно, что единственный мяч в игре удалось забить хозяевам.

"Горожане" остались на 4-м месте, однако впереди еще поединки конкурентов. "Ноттингем" опережает Гвардиолу уже на 4 очка.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Сити“ 1:0

Гол: Гадсон-Одои (83)

По теме
yellow-arrow
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ноттингем Форест АПЛ Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости