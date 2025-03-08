АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча

В поединке за третью строчку АПЛ "Ноттингем" одолел "Манчестер Сити". Беззубая команда Гвардиолы мало сделала для гола. Неудивительно, что единственный мяч в игре удалось забить хозяевам.

"Горожане" остались на 4-м месте, однако впереди еще поединки конкурентов. "Ноттингем" опережает Гвардиолу уже на 4 очка.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Сити“ 1:0

Гол: Гадсон-Одои (83)