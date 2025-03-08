  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Камбэк

АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" добывает 3 очка в матче с "Саутгемптоном“. Напряженный первый тайм завершился в пользу гостей, однако после перерыва команда Слота смела соперника и установила нужный для себя результат.

Хозяева получили 70-й зачетный балл в 29-м матче, продолжая уверенно занимать первую строчку в таблице. "Саутгемптон" остается на последнем месте.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Ливерпуль" - "Саутгемптон“ 3:1

Голы: Нуньес (52), Салах (53), Салах (88) - Смоллбоун (45+1)

По теме
yellow-arrow
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
АПЛ Ливерпуль Саутгемптон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости