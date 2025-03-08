Бундеслига. Бавария - Бохум 2:3. Видео голов и обзор матча

"Бавария", после разгрома "Байера“ в Лиге чемпионов, уступила "Бохуму“ в рамках матча Бундеслиги. Мюнхенцы побеждали после первого тайма, но удаление Пальиньи сказалось на дальнейшей игре.

Гости забили 2 мяча после перерыва и забрали себе все 3 очка. "Бавария" остается на первом месте с отрывом в 8 очков, учитывая, что "Байер“ в этом туре тоже проиграл. "Бохум" - на 16-й позиции.

Бундеслига. 25-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Бохум 2:3

Голы: Геррейру 14, 28 - Медич 31, Сиссоко 51, Беро 71

Удаления: Палинья 42