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Бундеслига. Бавария - Бохум 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Удаление испортило планы

Бундеслига. Бавария - Бохум 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бавария", после разгрома "Байера“ в Лиге чемпионов, уступила "Бохуму“ в рамках матча Бундеслиги. Мюнхенцы побеждали после первого тайма, но удаление Пальиньи сказалось на дальнейшей игре.

Гости забили 2 мяча после перерыва и забрали себе все 3 очка. "Бавария" остается на первом месте с отрывом в 8 очков, учитывая, что "Байер“ в этом туре тоже проиграл. "Бохум" - на 16-й позиции.

Бундеслига. 25-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Бохум 2:3

Голы: Геррейру 14, 28 - Медич 31, Сиссоко 51, Беро 71

Удаления: Палинья 42

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Бохум
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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