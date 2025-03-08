Бундеслига. Бавария - Бохум 2:3. Видео голов и обзор матча
Удаление испортило планы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария", после разгрома "Байера“ в Лиге чемпионов, уступила "Бохуму“ в рамках матча Бундеслиги. Мюнхенцы побеждали после первого тайма, но удаление Пальиньи сказалось на дальнейшей игре.
Гости забили 2 мяча после перерыва и забрали себе все 3 очка. "Бавария" остается на первом месте с отрывом в 8 очков, учитывая, что "Байер“ в этом туре тоже проиграл. "Бохум" - на 16-й позиции.
Бундеслига. 25-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - Бохум 2:3
Голы: Геррейру 14, 28 - Медич 31, Сиссоко 51, Беро 71
Удаления: Палинья 42
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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