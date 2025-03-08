  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Бундеслига. Байер - Вердер 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Бундеслига. Байер - Вердер 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Леверкузенцы свернули с дороги

Бундеслига. Байер - Вердер 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После разгромного поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов, "Байер" уступает "Вердеру" в рамках матча Бундеслиги. Команда Алонсо много владела мячом, но пользы это не приносило.

Зато гости забили по голу в каждом тайме и забрали 3 очка. Леверкузенцы продолжают отставать от первой "Баварии" на 8 зачетных пунктов. "Вердер" - на 12-м месте.

Бундеслига. 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Вердер 0:2

Голы: Шмидт 7, Нджинма 90+4

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария - Бохум 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Видео голов и обзор матча
Вердер (Бремен) Бундеслига Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости