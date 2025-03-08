Бундеслига. Байер - Вердер 0:2. Видео голов и обзор матча
Леверкузенцы свернули с дороги
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После разгромного поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов, "Байер" уступает "Вердеру" в рамках матча Бундеслиги. Команда Алонсо много владела мячом, но пользы это не приносило.
Зато гости забили по голу в каждом тайме и забрали 3 очка. Леверкузенцы продолжают отставать от первой "Баварии" на 8 зачетных пунктов. "Вердер" - на 12-м месте.
Бундеслига. 25-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Вердер 0:2
Голы: Шмидт 7, Нджинма 90+4
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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