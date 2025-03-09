Безумная концовка. Хетафе - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
Потеря очков претендента на чемпионство
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико" проигрывает на выезде "Хетафе“. Самое интересное произошло в конце матча. Гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти Серлота.
Казалось, удаление Корреа на 88-й минуте уже ничего не изменит, но случилось не так. "Хетафе" сумели сократить отставание в счете на этой же минуте, а в компенсированное время вообще выйти вперед. Поражение команды Симеоне.
27-й тур Примеры.
Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Атлетико“ 2:1
Голы: Арамбарри, 88, 90+2 - Серлот, 75 (пен.)
Удаление: Корреа, 87.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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