Безумная концовка. Хетафе - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" проигрывает на выезде "Хетафе“. Самое интересное произошло в конце матча. Гости вышли вперед благодаря реализованному пенальти Серлота.

Казалось, удаление Корреа на 88-й минуте уже ничего не изменит, но случилось не так. "Хетафе" сумели сократить отставание в счете на этой же минуте, а в компенсированное время вообще выйти вперед. Поражение команды Симеоне.

27-й тур Примеры.

Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Атлетико“ 2:1

Голы: Арамбарри, 88, 90+2 - Серлот, 75 (пен.)

Удаление: Корреа, 87.