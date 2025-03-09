АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча
Ничья
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Зрелищный матч 28-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" завершился в результативную ничью. "Вишенки" побеждали в 2 мяча, но впоследствии "шпоры“ сравняли счет.
Отметим, что "Борнмут" играл без Ильи Забарного, который был дисквалифицирован.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Тоттенхэм" - "Борнмут“ 2:2
Голы: Сарр (67), Сон Хын Мин (84, пен.) - Тавернье (42), Эванилсон (65)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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