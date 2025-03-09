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АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Ничья

АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Зрелищный матч 28-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" завершился в результативную ничью. "Вишенки" побеждали в 2 мяча, но впоследствии "шпоры“ сравняли счет.

Отметим, что "Борнмут" играл без Ильи Забарного, который был дисквалифицирован.

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Борнмут“ 2:2

Голы: Сарр (67), Сон Хын Мин (84, пен.) - Тавернье (42), Эванилсон (65)

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Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Борнмут
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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