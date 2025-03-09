АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:2. Видео голов и обзор матча

Зрелищный матч 28-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Борнмутом" завершился в результативную ничью. "Вишенки" побеждали в 2 мяча, но впоследствии "шпоры“ сравняли счет.

Отметим, что "Борнмут" играл без Ильи Забарного, который был дисквалифицирован.

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Тоттенхэм" - "Борнмут“ 2:2

Голы: Сарр (67), Сон Хын Мин (84, пен.) - Тавернье (42), Эванилсон (65)