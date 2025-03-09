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АПЛ. Челси - Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)
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Кукурелья принес победу

АПЛ. Челси - Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 28-м туре АПЛ "Челси" на своем поле уверенно переиграл "Лестер". Единственный победный гол забил Кукурелья.

Интересно, что в этой игре Палмер впервые в карьере не реализовал пенальти. Прошлые 17 попыток были удачными.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Челси" - "Лестер“ 1:0

Гол: Кукурелья (60)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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