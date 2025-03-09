АПЛ. Челси - Лестер 1:0. Видео гола и обзор матча
Кукурелья принес победу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 28-м туре АПЛ "Челси" на своем поле уверенно переиграл "Лестер". Единственный победный гол забил Кукурелья.
Интересно, что в этой игре Палмер впервые в карьере не реализовал пенальти. Прошлые 17 попыток были удачными.
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
"Челси" - "Лестер“ 1:0
Гол: Кукурелья (60)
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