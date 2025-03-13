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Сенсация этапа Лиги вылетела из Лиги Чемпионов. Лилль – Боруссия Д 1:2. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Это было хорошее путешествие Лилля

Сенсация этапа Лиги вылетела из Лиги Чемпионов. Лилль – Боруссия Д 1:2. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лилль" был близок к сенсации, но "Боруссия Д" оказалась сильнее.

Французский клуб открыл счёт уже на 5-й минуте. Ассист отдал экс-защитник донецкого "Шахтёра" Исмаили. Хозяева ушли на перерыв с преимуществом.

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Второй тайм был совершенно противоположным. "Боруссия" на 54-й минуте получила пенальти, который реализовала. На 65-й минуте Байер забил победный гол.

"Боруссия Д" проходит далее и в 1/4 финала встретится с "Барселоной".

Лига Чемпионов. Вильнев-д’Аск. "Стад Пьер-Моруа".

Лилль – Боруссия Д 1:2

Голы: Дэвид (5) – Джан (54, пен), Байер (65)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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