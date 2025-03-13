Сенсация этапа Лиги вылетела из Лиги Чемпионов. Лилль – Боруссия Д 1:2. Видеообзор матча
Это было хорошее путешествие Лилля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" был близок к сенсации, но "Боруссия Д" оказалась сильнее.
Французский клуб открыл счёт уже на 5-й минуте. Ассист отдал экс-защитник донецкого "Шахтёра" Исмаили. Хозяева ушли на перерыв с преимуществом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второй тайм был совершенно противоположным. "Боруссия" на 54-й минуте получила пенальти, который реализовала. На 65-й минуте Байер забил победный гол.
"Боруссия Д" проходит далее и в 1/4 финала встретится с "Барселоной".
Лига Чемпионов. Вильнев-д’Аск. "Стад Пьер-Моруа".
Лилль – Боруссия Д 1:2
Голы: Дэвид (5) – Джан (54, пен), Байер (65)
Видеообзор матча:
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Реал – Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн