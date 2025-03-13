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С голом Зинченко. Арсенал – ПСВ 2:2. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Первый гол украинца в сезоне

С голом Зинченко. Арсенал – ПСВ 2:2. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" сыграл с "ПСВ" контрольный матч. После 1:7 на выезде иначе не было.

Микель Артета дал шанс игрокам резерва. Нашлось место и украинскому защитнику Александру Зинченко.

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Украинец себя сразу проявил. На шестой минуте после передачи Рахима Стерлинга забил гол. Это первый гол Зинченко в сезоне. Далее команды порадовали болельщиков ещё двумя голами и ушли на перерыв.

Гости во втором тайме сравняли счёт и порадовали выездных болельщиков. Все остались в выигрыше – "ПСВ" реабилитировались за поражение, "Арсенал" прошёл дальше.

Лига Чемпионов. Лондон. "Эмирейтс".

Арсенал – ПСВ 2:2

Голы: Зинченко (6), Райс (37) – Перишич (18), Дриуэш (70)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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