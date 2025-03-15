Серия А. Милан - Комо 2:1. Видео голов и обзор матча
Камбек и красная Деле Алли за 9 минут
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" побеждает во втором матче лиги подряд после трех поражений. В 29-м туре Серии А команда одержала волевую победу над "Комо". Коллектив Фабрегаса вел в счете после первого тайма, но после перерыва хозяева забрали 3 очка себе.
В этой игре за "Комо" дебютировал Деле Алли. Футболист вышел на поле в официальном матче впервые за 2 года. Однако что-то пошло не так - уже через 9 минут после выхода на замену англичанин получил прямую красную карточку.
Серия А. 29-й тур
Милан. "Сан-Сиро"
"Милан" - "Комо“ 2:1
Голы: Пулишич 53, Рейндерс 75 - Да Кунья 33
Удаление: Алли 90+1 (прямая красная)
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