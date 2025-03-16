Серия А. Венеция - Наполи 0:0. Видеообзор матча

Претендент на чемпионство Италии "Наполи" теряет очки в матче с предпоследней командой лиги. На поле не чувствовалось ощутимого преимущества фаворита.

Голов в Венеции болельщики не увидели. "Наполи" сейчас на втором месте, а сегодняшние хозяева - 19-е.

Серия А. 29-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Наполи" 0:0