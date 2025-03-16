Серия А. Венеция - Наполи 0:0. Видеообзор матча
Скудетто отменяется?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Претендент на чемпионство Италии "Наполи" теряет очки в матче с предпоследней командой лиги. На поле не чувствовалось ощутимого преимущества фаворита.
Голов в Венеции болельщики не увидели. "Наполи" сейчас на втором месте, а сегодняшние хозяева - 19-е.
Серия А. 29-й тур
Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"
"Венеция" - "Наполи" 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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