АПЛ. Арсенал - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча
Дерби
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси" завершилось победой первых. "Канониры" владели инициативой и без лишних суль забрали 3 очка.
"Арсенал" продолжает пытаться догонять лидера "АПЛ" - "Ливерпуль". Расстояние между ними составляет 12 очков. "Челси" - пока что на 4-й позиции.
АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Арсенал" - "Челси" 1:0
Гол: Мерино (20)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Какие оценки получил Довбик за единственный забитый гол в матче Рома – Кальяри?
- Довбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО
- Сборная Украины провела внутренний спарринг в Испании – ВИДЕО
- Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн