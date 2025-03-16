АПЛ. Арсенал - Челси 1:0. Видео гола и обзор матча

Лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси" завершилось победой первых. "Канониры" владели инициативой и без лишних суль забрали 3 очка.

"Арсенал" продолжает пытаться догонять лидера "АПЛ" - "Ливерпуль". Расстояние между ними составляет 12 очков. "Челси" - пока что на 4-й позиции.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" - "Челси" 1:0

Гол: Мерино (20)