Серия А. Болонья – Лацио 5:0. Видео голов и обзор матча

"Болонья" победила в лиге с разницей в пять мячей впервые с 1997 года. В 29-м туре команда разгромила своего прямого конкурента по турнирной таблице – "Лацио".

"Болонья" выходит на четвертое, лигочемпионовское место. "Лацио" остается на шестой позиции.

Серия А. 29-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лацио" 5:0

Голы: Одгар 16, Орсолини 48, Ндой 49, Кастро 74, Фаббиан 84