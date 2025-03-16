Серия А. Болонья – Лацио 5:0. Видео голов и обзор матча
Неожиданный результат
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Болонья" победила в лиге с разницей в пять мячей впервые с 1997 года. В 29-м туре команда разгромила своего прямого конкурента по турнирной таблице – "Лацио".
"Болонья" выходит на четвертое, лигочемпионовское место. "Лацио" остается на шестой позиции.
Серия А. 29-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Лацио" 5:0
Голы: Одгар 16, Орсолини 48, Ндой 49, Кастро 74, Фаббиан 84
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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