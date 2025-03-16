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Довбик принес 3 очка. Рома – Кальяри 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео (зарубеж)

Сражаются за еврокубки

Довбик принес 3 очка. Рома – Кальяри 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Рома" благодаря голу Довбика обыграла "Кальяри". Интересно, что римляне забрали 3 очка, имея всего 1 удар в створ за весь матч.

"Рома" на седьмом месте в турнирной таблице. До еврокубковой зоны – всего 2 очка. "Кальяри" размещается на 15-й позиции.

Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" – "Кальяри" 1:0

Гол: Довбик 62

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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