Довбик принес 3 очка. Рома – Кальяри 1:0. Видео гола и обзор матча
Сражаются за еврокубки
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Рома" благодаря голу Довбика обыграла "Кальяри". Интересно, что римляне забрали 3 очка, имея всего 1 удар в створ за весь матч.
"Рома" на седьмом месте в турнирной таблице. До еврокубковой зоны – всего 2 очка. "Кальяри" размещается на 15-й позиции.
Серия А. 29-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" – "Кальяри" 1:0
Гол: Довбик 62
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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