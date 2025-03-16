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Ла Лига. Севилья – Атлетик 0:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Гол пришел в конце игры

Ла Лига. Севилья – Атлетик 0:1. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Атлетик" на выезде обыгрывает "Севилью". Первый тайм прошел при равной игре. На 45+3 минуте Весга не смог реализовать пенальти.

Похожая картина была и после перерыва, но в конце встречи Ерай Альварес удачно запер головой подачу со штрафного Беренгера. "Атлетик" уверенно располагается на 4-й позиции в турнирной таблице. "Севилья" осталась на 9-м месте.

28-й тур Примеры

Севилья - Атлетик 0:1

Гол: Е. Альварес, 84

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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