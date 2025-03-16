  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео (зарубеж)
  3. Финал Кубка Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Финал Кубка Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
Обновлено

Фаворит проиграл

Финал Кубка Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" выиграл национальный трофей впервые за 70 лет. "Сороки" сенсационно обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Английской Лиги.

"Ньюкасл" создал вдвое больше моментов, уверенно чувствовал себя во время всей встречи, забил 2 гола. Команда Слота сумела забить только в компенсированное время, но этого было недостаточно.

Кубок Английской Лиги, финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 1:2

Голы: Кьеза (90+4) — Берн (45), Исак (52)

По теме
yellow-arrow
Ла Лига. Севилья – Атлетик 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Довбик принес 3 очка. Рома – Кальяри 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Болонья – Лацио 5:0. Видео голов и обзор матча
Кубок Лиги Ливерпуль Ньюкасл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости