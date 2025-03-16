Финал Кубка Лиги. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2. Видео голов и обзор матча
Фаворит проиграл
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ньюкасл" выиграл национальный трофей впервые за 70 лет. "Сороки" сенсационно обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Английской Лиги.
"Ньюкасл" создал вдвое больше моментов, уверенно чувствовал себя во время всей встречи, забил 2 гола. Команда Слота сумела забить только в компенсированное время, но этого было недостаточно.
Кубок Английской Лиги, финал
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 1:2
Голы: Кьеза (90+4) — Берн (45), Исак (52)
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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