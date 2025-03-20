Ответный матч становится формальностью. Армения – Грузия 0:3. Видеообзор матча
Решили все вопросы в первом матче
AP/Tamuna Kulumbegashvili
В стыковых матчах сборная Армении принимала Грузию.
Гости в первом тайме превосходили хозяев и даже забили два гола в середине первого тайма. Сначала из-за рикошета футболиста сборной Армении после вброса аута, а далее – после передачи вратаря Мамардашвили.
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Во втором тайме футболисты сборной Армении пытались отыграть один мяч, но им это не удалось. Зато удалось футболистам Грузии ещё забить гол и сделать счёт разгромным. Хотя, такие попытки были.
Теперь ответный матч становится формальностью. Он состоится 23 марта.
Лига Наций. Стыковые матчи.
Армения – Грузия 0:3
Голы: Кочорашвили (33), Микаутадзпе (37, 59)
Видеообзор матча:
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