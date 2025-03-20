Ответный матч становится формальностью. Армения – Грузия 0:3. Видеообзор матча

В стыковых матчах сборная Армении принимала Грузию.

Гости в первом тайме превосходили хозяев и даже забили два гола в середине первого тайма. Сначала из-за рикошета футболиста сборной Армении после вброса аута, а далее – после передачи вратаря Мамардашвили.

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Во втором тайме футболисты сборной Армении пытались отыграть один мяч, но им это не удалось. Зато удалось футболистам Грузии ещё забить гол и сделать счёт разгромным. Хотя, такие попытки были.

Теперь ответный матч становится формальностью. Он состоится 23 марта.

Лига Наций. Стыковые матчи.

Армения – Грузия 0:3

Голы: Кочорашвили (33), Микаутадзпе (37, 59)

Видеообзор матча: