С мячами Голанда и Серлота. Молдова – Норвегия 0:5. Видео голов и обзор матча
У наших соседей шансов не было
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира разгромила на выезде Молдову. Гости создали вдвое больше моментов, чем соперник.
4 гола в первом тайме и точка из очередного забитого мяча после перерыва выводят норвежцев на лидерское место группы.
Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур
Стадион: "Зимбру" (Кишинев)
Главный судья: Матей Юг (Словения)
Молдова – Норвегия 0:5
Голы: Риэрсон, 5, Голланд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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