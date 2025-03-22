С мячами Голанда и Серлота. Молдова – Норвегия 0:5. Видео голов и обзор матча

Сборная Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира разгромила на выезде Молдову. Гости создали вдвое больше моментов, чем соперник.

4 гола в первом тайме и точка из очередного забитого мяча после перерыва выводят норвежцев на лидерское место группы.

Отбор на ЧМ-2026, 1-й тур

Стадион: "Зимбру" (Кишинев)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Молдова – Норвегия 0:5

Голы: Риэрсон, 5, Голланд, 23, Осгорд, 38, Серлот, 43, Деннум, 69