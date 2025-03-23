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Тотальное уничтожение. Грузия – Армения 6:1. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Все вопросы сняты

Тотальное уничтожение. Грузия – Армения 6:1. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Грузии и Армении провели ответный матч.

После первого поединка между этими командами (3:0), казалось, что все вопросы сняты. Но Грузия так не хотела. В первом тайме хозяева забили пять голов. Даже звёздный вингер Кварацхелия отметился ассистом. Уже в первом тайме тренер сборной Армении сделал 3 замены.

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Во втором тайме гости забили свой гол престижа, но и сборная Грузии также. Кварацхелия не ушёл без забитого гола.

Сборная Грузии выборола своё право остаться в Дивизионе В, а Армения сохранилась в Дивизионе С.

Лига Наций. Стыковые матчи.

Грузия – Армения 6:1

Голы: Ароян (а.г, 6), Микаутадзе (14, 35), Чакветадзе (23), Китеишвили (27), Кварацхелия (62) – Севикян (48)

Видеообзор матча:

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Армения Грузия Лига Наций
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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