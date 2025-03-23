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Лига наций. Венгрия - Турция 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

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Лига наций. Венгрия - Турция 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Венгрии не сумела исправить счет 1:3, который был зафиксирован несколько дней назад в матче с Турцией. Вторая игра Лиги Наций тоже завершилась викторией команды Монтеллы.

Интересно, что несмотря на примерно равное количество созданных моментов, турки смогли разгромить соперника. 3 безответных мяча на выезде выглядят сумасшедшим результатом. Он фиксирует, что Венгрия понижается в Дивизион В. А вот Турция теперь будет выступать среди лучших команд Лиги наций.

Лига наций. Лига А/В

23.03.2025. Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Венгрия - Турция 0:3 (общ. - 1:6)

Голы: Чалханоглу (пен) 37, Гюлер 39, Бардакчи 90

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Венгрия Турция Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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