Лига наций. Венгрия - Турция 0:3. Видео голов и обзор матча
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Венгрии не сумела исправить счет 1:3, который был зафиксирован несколько дней назад в матче с Турцией. Вторая игра Лиги Наций тоже завершилась викторией команды Монтеллы.
Интересно, что несмотря на примерно равное количество созданных моментов, турки смогли разгромить соперника. 3 безответных мяча на выезде выглядят сумасшедшим результатом. Он фиксирует, что Венгрия понижается в Дивизион В. А вот Турция теперь будет выступать среди лучших команд Лиги наций.
Лига наций. Лига А/В
23.03.2025. Пушкаш Арена (Будапешт)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Венгрия - Турция 0:3 (общ. - 1:6)
Голы: Чалханоглу (пен) 37, Гюлер 39, Бардакчи 90
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