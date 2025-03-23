Лига наций. Сербия - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча
Сохранили место в Лиге А
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Сербии победила Австрию в матче Лиги наций за место в высшем дивизионе. Гости владели инициативой, однако во втором тайме дважды "наступили на грабли".
Сначала австрийцы пропустили гол от Максимовича, а затем остались в меньшинстве из-за удаления Траунера. После этого момента сербы "почувствовали крылья". В конце встречи Влахович своим забитым мячом поставил точку в противостоянии.
Сербия сохранила место в Лиге А. Зато Австрия не воспользовалась шансом подняться выше, поэтому остается в Лиге В.
Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)
23 марта. Белград. "Райко Митич"
Арбитр: Хосе Санчес (до 45-й минуты), Алехандро Руис (с 45-й минуты)
Сербия - Австрия 2:0 (первый матч - 1:1)
Удаление: Траунер 68
Голы: Максимович 56, Влахович 90
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