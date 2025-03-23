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Лига наций. Сербия - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Сохранили место в Лиге А

Лига наций. Сербия - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Сербии победила Австрию в матче Лиги наций за место в высшем дивизионе. Гости владели инициативой, однако во втором тайме дважды "наступили на грабли".

Сначала австрийцы пропустили гол от Максимовича, а затем остались в меньшинстве из-за удаления Траунера. После этого момента сербы "почувствовали крылья". В конце встречи Влахович своим забитым мячом поставил точку в противостоянии.

Сербия сохранила место в Лиге А. Зато Австрия не воспользовалась шансом подняться выше, поэтому остается в Лиге В.

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. Белград. "Райко Митич"

Арбитр: Хосе Санчес (до 45-й минуты), Алехандро Руис (с 45-й минуты)

Сербия - Австрия 2:0 (первый матч - 1:1)

Удаление: Траунер 68

Голы: Максимович 56, Влахович 90

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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