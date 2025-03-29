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Ла Лига. Эспаньол - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Один из претендентов на титул снова теряет очки

Ла Лига. Эспаньол - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Эспаньол" и "Атлетико“ в четвертый раз подряд сыграли между собой вничью. В сегодняшнем матче команды нанесли на двоих лишь 3 удара в створ ворот, поэтому 1:1 выглядит еще как подарок.

Первый гол в Ла Лиге забил Аспиликуэта. Хозяева сравняли счет благодаря пенальти во втором тайме. Все из-за Лангле, который задерживал соперника руками.

Ла Лига, 29-й тур, Барселона

"Эспаньол" - "Атлетико" 1:1

Голы: Пуадо (71, пен) - Аспиликуэта (38)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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