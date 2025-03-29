Ла Лига. Эспаньол - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча

"Эспаньол" и "Атлетико“ в четвертый раз подряд сыграли между собой вничью. В сегодняшнем матче команды нанесли на двоих лишь 3 удара в створ ворот, поэтому 1:1 выглядит еще как подарок.

Первый гол в Ла Лиге забил Аспиликуэта. Хозяева сравняли счет благодаря пенальти во втором тайме. Все из-за Лангле, который задерживал соперника руками.

Ла Лига, 29-й тур, Барселона

"Эспаньол" - "Атлетико" 1:1

Голы: Пуадо (71, пен) - Аспиликуэта (38)