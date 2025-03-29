Бундеслига. Бавария - Санкт-Паули 3:2. Видео голов и обзор матча
Дубль Сане
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После двух подряд потерь очков в Бундеслиге "Бавария" вернулась на победный путь. На "Альянц Арене" команда переиграла соперника из нижней части таблицы.
Гол+ассист Кейна, дубль Сане, 2 ассиста Олисе - всего 3 забитых мяча. "Санкт-Паули" смог на 2 гола, но этого оказалось мало. "Бавария" лидирует в чемпионате в 6 очков.
Бундеслига. 27-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" - "Санкт-Паули" 3:2
Голы: Кейн 17, Сане 53, 71 - Саад 27, Рицка 90+3
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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