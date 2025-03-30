Этот вечер запомнится надолго. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (3:4 по пен). Обзор матча и видео голов

В четвертьфинале Кубка Англии встретились "Брайтон" и "Ноттингем".

В основное время команды голов не забивали. По регламенту Кубка далее шли два экстра-тайма. И даже в них команды не отметились голами, хоть и старались выйти вперёд.

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Настало время серии пенальти. Вратарь "Ноттингема" Селс отбил два удара "чаек" и вывел "Ноттингем Форест" в полуфинал.

К слову, в этой стадии "лесники" сыграют впервые с 1991 года.

Кубок Англии. 1/4 финала, Брайтон

Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (3:4 по пен)

Видеообзор матча: