Бундеслига. Хайденхайм - Байер 0:1. Видео гола и обзор матча
В компенсированное время
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Байер" испытал серьезные проблемы в матче с одним из аутсайдеров чемпионата Германии "Хайденхаймом“. Всего по 2 удара в створ ворот едва принесли 1 гол.
В компенсированное время Буэндиа таки сумел добыть для "Байера" 3 очка. Отставание от лидерской позиции в турнирной таблице составляет 6 очков.
Бундеслига. 28-й тур
Гайденхайм, Фойт Арена
Хайденхайм - Байер 0:1
Гол: Буэндиа 90+1
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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