Бундеслига. Хайденхайм - Байер 0:1. Видео гола и обзор матча

"Байер" испытал серьезные проблемы в матче с одним из аутсайдеров чемпионата Германии "Хайденхаймом“. Всего по 2 удара в створ ворот едва принесли 1 гол.

В компенсированное время Буэндиа таки сумел добыть для "Байера" 3 очка. Отставание от лидерской позиции в турнирной таблице составляет 6 очков.

Бундеслига. 28-й тур

Гайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм - Байер 0:1

Гол: Буэндиа 90+1