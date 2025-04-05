Серия А. Парма - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча
Миланцы упустили преимущество в 2 мяча
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" теряет очки в выездном матче с "Пармой“. Миланцы после первого тайма вели в счете в 2 мяча, но после перерыва соперник их отквитал.
"Интер" продолжает лидировать в Серии А. Сейчас команда имеет преимущество в 4 очка, однако ближайшие преследователи свои матчи тура еще не сыграли.
Серия А. 31-й тур
Парма. "Эннио Тардини"
"Парма" - "Интер“ 2:2
Голы: Бернабе 60, Ондрейка 69 - Дармиан 15, М. Тюрам 45
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