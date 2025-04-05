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Серия А. Парма - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Миланцы упустили преимущество в 2 мяча

Серия А. Парма - Интер 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Интер" теряет очки в выездном матче с "Пармой“. Миланцы после первого тайма вели в счете в 2 мяча, но после перерыва соперник их отквитал.

"Интер" продолжает лидировать в Серии А. Сейчас команда имеет преимущество в 4 очка, однако ближайшие преследователи свои матчи тура еще не сыграли.

Серия А. 31-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Интер“ 2:2

Голы: Бернабе 60, Ондрейка 69 - Дармиан 15, М. Тюрам 45

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Серия А Интер (Милан) Парма
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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