АПЛ. Фулхэм - Ливерпуль 3:2. Видео голов и обзор матча
Не хотят быстрого чемпионства
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не заработал ни одного зачетного балла в матче с "Фулхэмом“. Казалось, все идет по плану команды Слота. Уже на 14-й минуте счет открыл Макаллистер.
Однако последующие 3 подряд гола "Фулхэма" в первом тайме перевернули игру. После перерыва гости пытались отыграться, но смогли лишь на 1 гол.
Английская Премьер-лига, 31 тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Фулхэм" - "Ливерпуль“ 3:2
Голы: Сессеньон 23, Ивоби 32, Родригу Муниз 37 - Макаллистер 14, Диас 72
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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