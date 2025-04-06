АПЛ. Фулхэм - Ливерпуль 3:2. Видео голов и обзор матча

"Ливерпуль" не заработал ни одного зачетного балла в матче с "Фулхэмом“. Казалось, все идет по плану команды Слота. Уже на 14-й минуте счет открыл Макаллистер.

Однако последующие 3 подряд гола "Фулхэма" в первом тайме перевернули игру. После перерыва гости пытались отыграться, но смогли лишь на 1 гол.

Английская Премьер-лига, 31 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Фулхэм" - "Ливерпуль“ 3:2

Голы: Сессеньон 23, Ивоби 32, Родригу Муниз 37 - Макаллистер 14, Диас 72