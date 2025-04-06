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АПЛ. Брентфорд - Челси 0:0. Видеообзор матча

Видео (зарубеж)

Ярмолюк сыграл большинство времени

АПЛ. Брентфорд - Челси 0:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" и "Челси“ выдали довольно скучные 0:0 в матче 31-го тура АПЛ. Хозяева даже могут быть недовольны таким итогом, ведь имели все шансы на победу.

66 минут за "Брентфорд" отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице. "Челси" остается четвертым.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" - "Челси“ 0:0

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Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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