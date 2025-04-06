АПЛ. Брентфорд - Челси 0:0. Видеообзор матча

"Брентфорд" и "Челси“ выдали довольно скучные 0:0 в матче 31-го тура АПЛ. Хозяева даже могут быть недовольны таким итогом, ведь имели все шансы на победу.

66 минут за "Брентфорд" отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице. "Челси" остается четвертым.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" - "Челси“ 0:0