АПЛ. Брентфорд - Челси 0:0. Видеообзор матча
Ярмолюк сыграл большинство времени
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Брентфорд" и "Челси“ выдали довольно скучные 0:0 в матче 31-го тура АПЛ. Хозяева даже могут быть недовольны таким итогом, ведь имели все шансы на победу.
66 минут за "Брентфорд" отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице. "Челси" остается четвертым.
АПЛ, 31-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Брентфорд" - "Челси“ 0:0
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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