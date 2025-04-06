Примера. Севилья - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча

Вывеска "Севилья" - "Атлетико" ожидаемая принесла много борьбы и интригу до последних секунд. Довольно быстро счет открыли хозяева. Однако гол Альвареса с пенальти и взятие ворот Барриоса на последних минутах обеспечили победу "матрасникам".

Важные очки позволяют сократить отставание от "Барселоны" на 7 баллов, а от "Реала" на 3 зачетных пункта. "Севилья" размещается на 12-й позиции.

30-й тур Примеры

"Севилья" - "Атлетико“ 1:2

Голы: Агуме, 7 - Альварес, 25 (пен.), Барриос, 90+3