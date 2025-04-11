Безвыигрышная домашняя серия шотландцев продолжается. Рейнджерс – Атлетик 0:0. Видео голов и обзор матча
1/4 финала Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одно из интересных противостояний Лиги Европы по афише. Хоть команды голов не забивали, но есть что вспомнить.
Хозяева уже на 13-й минуте остались без центрального защитника и тренеру Барри Фергюсону пришлось вносить коррективы в игру. Но от этого выиграл "Атлетик", который нанёс 11 ударов, два из которых в створ. Келли защищался, как мог и тайм закончился 0:0.
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Во втором тайме голевые действия команд сократились. "Рейнджерс" встал в защиту, "Атлетик" пытался её пробить. Гости на 82-й минуте упустили шанс выйти вперёд – Беренгер не забил пенальти.
Теперь всё решится в ответном матче через неделю.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Видеообзор матча:
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