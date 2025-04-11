Зимняя сказка в действии. Будё/Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча
1/4 финала Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В снежной Норвегии местный "Будё/Глимт" принимал "Лацио".
Перед матчем в сети распространялись кадры, где поле было полностью заснеженное, и осадки не прекращались. Но работники стадиона сделали все от себя зависящее, чтобы газон был в нормальном состоянии.
Осадки пошли на руку хозяевам. В первом тайме норвежский коллектив нанёс 7 ударов, два из которых пришлись в створ. Итальянцы же ответили одним и не забили. Команды ушли на перерыв.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме гостей не было видно. Ни одного удара в створ, три удара мимо. "Будё/Глимт" же ударил 11 раз. Два из них залетели в сетку от одного автора – Ульрика Салтнеса.
Так норвежский коллектив победил "Лацио". Но через неделю ответный матч в Италии и снег там уже не поможет.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Голы: Салтнес (47, 69)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
- Клуб Второй лиги пригласил большое количество новичков
- Легия – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией