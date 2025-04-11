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Зимняя сказка в действии. Будё/Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

1/4 финала Лиги Европы

Зимняя сказка в действии. Будё/Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В снежной Норвегии местный "Будё/Глимт" принимал "Лацио".

Перед матчем в сети распространялись кадры, где поле было полностью заснеженное, и осадки не прекращались. Но работники стадиона сделали все от себя зависящее, чтобы газон был в нормальном состоянии.

Осадки пошли на руку хозяевам. В первом тайме норвежский коллектив нанёс 7 ударов, два из которых пришлись в створ. Итальянцы же ответили одним и не забили. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме гостей не было видно. Ни одного удара в створ, три удара мимо. "Будё/Глимт" же ударил 11 раз. Два из них залетели в сетку от одного автора – Ульрика Салтнеса.

Так норвежский коллектив победил "Лацио". Но через неделю ответный матч в Италии и снег там уже не поможет.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Будё/Глимт – Лацио 2:0

Голы: Салтнес (47, 69)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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