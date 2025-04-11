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Победили на классе, но ценой двух футболистов. Целье – Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)

Прошли налегке

Победили на классе, но ценой двух футболистов. Целье – Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сенсационный "Целье" в домашних стенах принимал одного из фаворитов турнира – "Фиорентину".

Гости в середине первого тайма открыли счёт. Отметился защитник Лука Раньери. Но спустя 8 минут жёлтую карточку получил Морено – он пропустит ответный матч.

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Во втором тайме тренер заменил футболиста, но на следующий матч "потерял" ещё одного игрока – Дзаньоло также получил предупреждение и будет вне заявки на ответный матч. Единственным утешением стал гол с пенальти, забитый Мандрагорой.

Хозяева свой гол также нашли – пенальти реализовал Делорье-Шобе.

Ответный матч с нотой интриги, но для "Целье" - это опыт и проверка.

Лига Конференций. 1/4 финала. Первый матч

Целье – Фиорентина 1:2

Голы: Делорье-Шобе (68, пен) – Раньери (27), Мандрагора (62, пен)

Видеообзор матча:

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Фиорентина (Флоренция) Целье Лига конференций
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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