Победили на классе, но ценой двух футболистов. Целье – Фиорентина 1:2. Видео голов и обзор матча
Прошли налегке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сенсационный "Целье" в домашних стенах принимал одного из фаворитов турнира – "Фиорентину".
Гости в середине первого тайма открыли счёт. Отметился защитник Лука Раньери. Но спустя 8 минут жёлтую карточку получил Морено – он пропустит ответный матч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме тренер заменил футболиста, но на следующий матч "потерял" ещё одного игрока – Дзаньоло также получил предупреждение и будет вне заявки на ответный матч. Единственным утешением стал гол с пенальти, забитый Мандрагорой.
Хозяева свой гол также нашли – пенальти реализовал Делорье-Шобе.
Ответный матч с нотой интриги, но для "Целье" - это опыт и проверка.
Лига Конференций. 1/4 финала. Первый матч
Голы: Делорье-Шобе (68, пен) – Раньери (27), Мандрагора (62, пен)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- США и Россия снова обменялись заключенными: среди освобожденных – осужденная за донат Украине
- Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
- Безвыигрышная домашняя серия шотландцев продолжается. Рейнджерс – Атлетик 0:0. Видео голов и обзор матча
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией