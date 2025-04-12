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АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 5:2. Видео голов и обзор матча

Видео (зарубеж)
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АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 5:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В 32-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас". Хотя, сначала игра проходила не по плану "горожан". Гости забили 2 быстрых гола, чем шокировали "Этихад". Однако 2 забитых мяча хозяев еще в первом тайме и 3 после перерыва сделали результат.

На 70-й минуте Пеп Гвардиола выполнил вынужденную замену. Голкипер Эдерсон не смог доиграть матч из-за повреждения.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас“ 5:2

Голы: Де Брюйне (33), Мармуш (36), Ковачич (47), Макети (56), О'Райлли (79) - Эзе (8), Ричардс (21)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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