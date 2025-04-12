Лига 1. Монако - Марсель 3:0. Видео голов и обзор матча
Центральная игра тура во Франции
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В чемпионате Франции состоялся центральный матч тура между "Монако" и "Марселем", которые борются за серебряные медали. В очной встрече хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.
Таким образом, "Монако" отодвигает "Марсель" со второго места. Разница между ними за 5 туров до завершения чемпионата составляет всего 1 очко.
Лига 1. 29-й тур
Стадион: "Стад Луи II" (Монако)
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
"Монако" - "Марсель“ 3:0
Голы: Минамино (34), Эмболо (58), Закария (82, пен.)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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